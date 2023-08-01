Два человека пострадали в массовом ДТП с КамАЗом в Воронежской области

Фото из архива КП

Массовая авария произошла в 15.10 в Бобровском районе на 621 километре автодороги М-4 «Дон» 31 июля. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 42-летний житель Калача на КамАЗе с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося «Рено Сандеро», которым управлял 61-летний житель Московской области.

В результате произошло столкновение машин. «Рено» по инерции отбросило на проезжавшую мимо «Ладу Весту» под управлением 35-летней жительницы Калача. А та в свою очередь столкнулась с «Рено Дастер», за рулем которого находилась 39-летняя жительница Верхнего Мамона.

В результате ДТП травмы получил водитель «Рено Сандеро» и его 58-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.