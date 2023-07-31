Воронежская пенсионерка продала квартиру и отдала деньги мошенникам

30 июля на территории Воронежской области от действий мошенников пострадали восемь человек, у половины из которых похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 1 УМВД России по Воронежу обратилась 71-летняя местная жительница. Об этом информирует телеграм-канал ГУ МВД России по региону.

В начале текущего месяца пенсионерке позвонил лже-сотрудник правоохранительных органов. Он убедил потерпевшую, что аферисты пытаются от ее имени оформить кредит. Затем он посоветовал опередить мошенников, и самой взять займ, а деньги перевести на «безопасный счет». Женщина так и поступила, взяв в кредит 350 тысяч рублей. Но история получила продолжение. Спустя несколько дней злоумышленник вновь позвонил пенсионерке и сказал, что на сей раз преступники хотят заполучить ее имущество. Он заверил, что для благополучного разрешения ситуации нужно продать квартиру, и деньги снова «обезопасить». В итоге наша землячка обратилась к риэлторам, которые помогли ей быстро найти покупателя. Вырученные от продажи 2,5 миллиона она перевела аферистам. На этом связь с мошенниками оборвалась.

Всего 30 июля на территории Воронежской области от действий мошенников пострадали восемь человек, у половины из которых похитили деньги с банковских карт. Общий ущерб превысил три миллиона.