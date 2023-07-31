Пьяный воронежец с ножом набросился на жену и ее ухажера

В ходе ссоры 41-летний злоумышленник пырнул кухонным ножом в живот своей супруге и приятелю. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Воронежу поступила информация о причинении тяжкого вреда здоровью двум 37-летним жителям областного центра. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В ночное время в многоэтажном доме по улице Антонова-Овсеенко в одной из квартир супружеская пара принимала друзей - мужа с женой. Из-за ревности к хозяйке квартиры во время алкогольных посиделок между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры 41-летний злоумышленник пырнул кухонным ножом в живот своей супруге и приятелю.

Пострадавших госпитализировали в больницу с множественными телесными повреждениями. Задержанный во всем сознался, орудие преступления изъяли. В соответствии с частью 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» подозреваемому, который сейчас находится в изоляторе, грозит до 12 лет тюрьмы.