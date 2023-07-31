В столкновении «Ниссана» и «Газели» на воронежской трассе пострадали двое

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В воскресение в 22.30 часов в Павловском районе Воронежской области на трассе М-4 «Дон» 48-летний житель Калуги, управляя автомобилем «Ниссан Икстреил» нарушил безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля «Газель» под управлением 65-летнего жителя Нижегородской области и столкнулся с ним.

В результате аварии пострадали пассажиры «Ниссан Икстрейл», 44 и 17-летняя жительницы Калуги. С различными травмами их доставили в медучреждение.

По факту ДТП проводится полицейская проверка.

По данным ГУ МВД по области, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 92 ДТП, из них 58 в Воронеже. В 5 авариях пострадало 7 человек.