На видео попала массовая драка в воронежском ЖК

В одном из дворов ЖК «Лазурный» произошла массовая драка. Видео с камеры наружного наблюдения выложили в сообществе жильцов в воскресенье, 30 июля.

На кадрах - агрессивная толпа молодых людей, которая «метелит» ногами несколько человек.

Драка произошла в субботу вечером. Из соседних пятиэтажек молодежь слишком громко слушала музыку во дворе и был слышен мат. Местные жители сделали замечание подросткам. Однако через некоторое время прибыло пополнение на нескольких машинах и те затеяли драку с местными жителями.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области пояснили, что вчера вечером в дежурную часть поступило сразу несколько сообщений от жителей дома на улице Маршала Одинцова 25»б»/3. Сообщали о драке.

Прибывшие на место ЧП полицейские участников конфликта задержали, доставили в отдел.

- От написания заявления фигуранты отказались, пояснив, что претензий друг к другу не имеют, так как находились в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - пояснили в ведомстве.