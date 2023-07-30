Житель Сыктывкара оформил в Воронеже поездку через сервис попутчиков и лишился денег

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Находившийся в командировке в Воронеже житель Сыктывкара решил оформить поездку через интернет-сервис попутчиков, но попал на уловку мошенников и лишился крупной суммы. Подробности рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД 30 июля.

Оказалось, что 28-летний мужчина планировал поехать из столицы Черноземья в Московскую область. Знакомые ему посоветовали сделать это через сервис попутчиков в интернете. Он нашел сайт. При оформлении заявки получил уведомление, что водитель с ним свяжется для уточнения деталей поездки.

В разговоре с водителем мужчина узнал, какой автомобиль за ним приедет, а через некоторое время ему пришло сообщение о внесении предоплаты - 6 тысяч рублей. Он перешел по указанной ссылке, ввел данные своей банковской карты и после этого с его счета списали 30 тысяч рублей, а водитель перестал выходить на связь.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.