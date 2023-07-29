На воронежской трассе в массовом ДТП с большегрузом пострадал 13-летний подросток

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Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП в Бобровском районе. По предварительным данным, в субботу около 17.20 часов в Бобровском районе на трассе «Дон» 36-летний житель города Воронежа, управляя большегрузным автомобилем «Фред Лайнер» с цистерной из-за технической неисправности допустил столкновение с автомобилями: «Рено Логан» под управлением 24-летнего жителя Брянской области, «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 49-летний житель Московской области и «Ладой Грантой» под управлением 42-летнего жителя Липецкой области.

В аварии пострадали 27-летняя женщина, пассажир «Рено» и 13-летний подросток из «Фольксвагена Поло». Их доставили в больницу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Бобровскому району. Из-за аварии на федеральной трассе образовался многокилометровый затор.