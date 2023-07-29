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НовостиПроисшествия29 июля 2023 12:14

Воронежцы заметили на улице женщину в купальнике и с топором

Она разыскивала мужа
Ирина КАЗАНИНА
Даму ищет полиция

Даму ищет полиция

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Ранним утром 29 июля жители воронежского микрорайона Малышево увидели разгуливающую по улице женщину в купальнике. В руках у дамы был топор. По словам очевидцев, в таком виде она вышла из маршрутки.

Другой воронежец в соцсетях рассказал, что вооруженная топором женщина попросила у него сигарету. А затем сообщила, что шла с речки, а топор в руках - это подарок мужу. Только, где находится супруг, она не может вспомнить.

После публикации фотографии вооруженной топором дамы в интернете и СМИ ее личностью заинтересовались в полиции и пообещали разыскать.