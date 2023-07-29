Воронежцы заметили на улице женщину в купальнике и с топором

Даму ищет полиция Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Ранним утром 29 июля жители воронежского микрорайона Малышево увидели разгуливающую по улице женщину в купальнике. В руках у дамы был топор. По словам очевидцев, в таком виде она вышла из маршрутки.

Другой воронежец в соцсетях рассказал, что вооруженная топором женщина попросила у него сигарету. А затем сообщила, что шла с речки, а топор в руках - это подарок мужу. Только, где находится супруг, она не может вспомнить.

После публикации фотографии вооруженной топором дамы в интернете и СМИ ее личностью заинтересовались в полиции и пообещали разыскать.