В Воронеже со спецтехникой откачивают места подтоплений

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В субботу с утра на Воронеж обрушился непрекращающийся дождь. В низинах и местах, не оборудованных ливневой канализацией, начала быстро скапливаться вода. Для ее откачки дорожники привлекли средства специализированной техники.

Так оперативно устранили подтопление на улице Брянской и откачали «озеро» в переулке Краснознаменный. После этого техника оперативно отправилась в частный сектор, на улицу Малышевскую. Работа по откачиванию дождевой воды нашлась бригаде также на улице Донбасской и в переулке Отрадный.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В течение дня техника перемещается по районам города, выполняя заявки. Например, сейчас она отправилась в переулок Новый, где образовалось масштабное подтопление.

- Специализированная техника городской дорожной службы будет работать в круглосуточном режиме для того, чтобы минимизировать последствия непрекращающихся осадков, - отметили с пресс-службе мэрии.

За ситуацией на дорогах и в жилых кварталах следят специалисты управ районов. В случае возникновения проблем, информацию оперативное передают в городскую дорожную службу для устранения. Кроме того, комбинаты благоустройства проверяют ливневые канализации и в случае необходимости прочищают их.