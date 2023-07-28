Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 14:35

Главе СК доложат о ненадлежащем оказании медпомощи воронежскому ребенку

Правоохранители проводят проверку
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки причин, по которым в Воронежской области ребенок не получил медицинскую помощь. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального ведомства 28 июля.

Доследственную проверку правоохранители начали после того, как одна из жительниц региона пожаловалась в социальных сетях на врача-дерматолога. Женщина поделилась, что обратилась с сыном в райбольницу и мальчику была ненадлежащим образом оказана медицинская помощь. После этого состояние здоровья ребенка только ухудшилось.

После проверки следователи дадут инциденту правовую оценку. О ее ходе и уже выявленных обстоятельствах главе СК доложит руководитель воронежского ведомства Кирилл Левит.