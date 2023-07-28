В Воронежском зоопарке появились двое огарей обыкновенных

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Воронежский зоопарк приобрел у коллег из Москвы самца и самку огарей обыкновенных. Об этом сообщает телеграм-канал регионального управления экологии. После карантина новичков подсадили в зал птиц к алеутским казаркам, лебедям и севастопольскими гусям. Сейчас новобранцы налаживают взаимоотношения с соседями.

СПРАВКА «КП»

Огарь - это яркая и своеобразная красная водоплавающая утка. Она гнездится на юго-востоке Европы и в Средней Азии, а на зиму отправляется в Южную Азию. Оперение у огаря ярко-рыжее, голова и шея - бледно-кремовые. В неволе их держат исключительно из-за декоративного фактора. Питается утка по преимуществу растениями, хотя иногда может полакомиться животной пищей. В основной рацион входят листья, семена, травы, стебли водных растений, зерна и овощные побеги.