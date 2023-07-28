Двое воронежцев угнали «Жигули», чтобы покататься по областному центру

В апреле этого года в дежурную часть отдела полиции № 7 УМВД России по Воронежу поступило сообщение от 40-летнего владельца автомашины ВАЗ-2107 об угоне. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Стражи порядка выяснили, что «Жигули» были припаркованы во дворе многоквартирного дома по улице Танеева, оттуда их и похитили в ночное время. Полицейские установили личности предполагаемых участников угона. Ими оказались ранее судимый за воровство 35-летний воронежец и его 50-летний знакомый.

Задержанные во всем сознались и уточнили, что решили угнать, чтобы покататься по городу. Один из злоумышленников разбил стекло двери, после чего проник в салон, однако завести двигатель не смог. Пока он выкручивал руль, его подельник толкал машину. Проехав небольшое расстояние, подозреваемые врезались в припаркованный автомобиль, после чего скрылись, оставив машину на месте ДТП.