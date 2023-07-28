В Воронеже будут судить организаторов незаконных азартных игр

Максимальное наказание по инкриминируемой статье, которое вынесет Левобережный районный суд, - до четырех лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель прокурора Воронежской области Константин Кремнев утвердил обвинительное заключение по ч.ч. 1 и 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, группой лиц по предварительному сговору). Об этом информирует телеграм-канал регионального ведомства.

По версии следствия, четверо обвиняемых проводили незаконную деятельность в шести игровых клубах на территории Левобережного, Советского, Лискинского и Семилукского районов. Происходило это с июня 2021 года по ноябрь 2022 года с использованием игрового оборудования и интернета вне игорной зоны. Злоумышленники свою вину признали и попросили рассмотреть дела в особом порядке. Максимальное наказание по инкриминируемой статье, которое вынесет Левобережный районный суд, - до четырех лет лишения свободы.