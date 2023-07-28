За 25 лет в Воронежской области заболеваемость острым гепатитом В снизилась в 103 раза

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Всемирный день борьбы с гепатитом проводится 28 июля. Он помогает повысить осведомленность населения об этой группе болезней. Каковы причины воспаления печени? Каким образом инфекция предается? Какова статистика по пациентам с гепатитом в Воронежской области? И какую помощь им оказывают, рассказали специалисты областного центра профилактики и борьбы со СПИД.

Что такое вирусный гепатит?

Вирусный гепатит – это инфекционное воспалительное заболевание, протекающее в печени. Оно приводит к разрушению печеночных клеток и нарушению функции органа. При хронических формах поврежденные клетки печени замещаются соединительной тканью. С течением времени патологический процесс может привести к циррозу и раку печени.

Каких видов он бывает?

Существует пять основных типов вируса гепатита – A, B, C, D и E. Гепатиты делятся на парентеральные (В, С, D и некоторые другие) и энтеральные (A, Е). Первые передаются через кровь и половым путем, вторые - через грязные руки, некипяченую воду или плохо обработанную пищу.

Каковы его причины и симптомы?

Причина вирусного гепатита - инфицирование вирусами. Вирус - это мельчайшая частица, увидеть которую можно только с помощью электронного микроскопа. Они могут размножаться только в живых клетках. Вне организма вирусы сохраняются некоторое время, а затем погибают.

Симптомы гепатита:

• повышенная утомляемость, плохое самочувствие;

• чувство тяжести в правом подреберье;

• тошнота, отсутствие аппетита, горечь во рту;

• желтушный цвет кожи и склеры глаз;

• обесцвечивание кала, потемнение мочи;

• боли в суставах.

Следует понимать, что такие симптомы наблюдаются при самых разных заболеваниях. Очень часто острый гепатит протекает и без специфических признаков. Диагноз можно установить только при проведении лабораторного обследования.

Каким образом передается гепатит?

Парентеральные гепатиты В, D и С передаются через кровь и половым путем. От инфицированной беременной матери могут заразиться дети. Для вируса гепатита В чаще характерен половой путь передачи, для гепатита С - через кровь (не медицинские и медицинские манипуляции). Реже вирус гепатита С передается при травматичных половых актах или от инфицированной матери к ребенку. Именно поэтому, если речь идет о парентеральных гепатитах, то в группе риска - употребляющие наркотики и те, кто вступает в половую связь с больными. Также в группу риска входят и постоянные клиенты тату-салонов.

Возбудители энтеральных вирусных гепатитов А и Е попадают через рот с загрязненной водой, пищей или руками, которые контактировали с предметами быта в окружении инфицированного. Гепатиты А и Е протекают в острой форме, причем симптомы желтухи присутствуют не всегда. Гепатит Е очень опасен для беременных: острая форма заболевания может приводить к гибели женщины и плода.

Какова статистика по пациентам с гепатитом в Воронежской области?

Острые вирусные гепатиты регистрируются в регионе на уровне единичных случаев.

Так, за 1 полугодие 2023 года по всей области учтены 24 пациента с гепатитом А, пять случаев гепатита Е, семь - острого гепатита В, 11 - острого гепатита С. Это близкие к среднему многолетнему уровню показатели.

Впервые выявленных случаев хронических вирусных гепатитов за первые шесть месяцев года зарегистрировали 47 случаев хронического гепатита В и 200 - хронического гепатита С.

Медики отмечают, что успехи иммунопрофилактики вирусного гепатита В неоспоримы. После начала иммунизации с 1997 года в Воронежской области уровни заболеваемости острым гепатитом В снизились в 103 раза, а выявление новых случаев хронического гепатита В снизилось в 37 раз. У детей раннего возраста, которые ранее заражались гепатитом В от инфицированной материи, случаи не регистрируются уже более десяти лет.

На какую терапию в нашем регионе могут рассчитывать больные вирусными гепатитами?

Пациенты с вирусным гепатитом могут получить в нашем регионе все виды медицинской помощи: амбулаторную, в условиях дневного стационара и стационарную. Ее условия и объем определяются исходя из состояния пациента, типа вирусного гепатита и сопутствующими заболеваниями.

Куда нужно обратиться людям для ее получения?

Пациент с вирусным гепатитом или подозрением на него должен обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Это требуется для дообследования и определения тактики ведения пациента. Дальнейший маршрут больного выстраивает лечащий врач.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».