На фестиваль «Воронежская камерата» приедет оркестр Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы»

Владимир Спиваков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Шестой фестиваль «Воронежская камерата» пройдет в 2023 году с 9 по 13 ноября. Как отметили организаторы, форум будет посвящен 150-летию Сергея Рахманинова. И даты фестиваля выбрали неслучайно: именно в это время, ровно 110 лет назад, композитор дал единственный концерт в Воронеже - в Доме дворянского собрания, на пересечении улиц Чайковского и Энгельса. А спустя почти четверть века здесь открылась филармония.

В программе форума в этом году – выступление ведущих артистов, входящих в элиту мирового исполнительского искусства, победителей престижных международных конкурсов. В частности, в Воронеж приедут известный пианист Николай Луганский (он не раз выступал на Платоновфесте), Камерный оркестр Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы», аккордеонист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, уроженец Донецка Никита Власов, скрипач Карэн Шахгалдян, уроженка Воронежа, сопрано Ольга Маслова, завоевавшая месяц назад вторую премию и серебряную медаль конкурса имени Чайковского.

Воронежцев также ждет серия открытых мероприятий: стендовая выставка, посвященная Сергею Рахманинову, городские музыкальные квесты по рахманиновским местам, серия мастер-классов.

Впервые «Воронежская камерата» состоялась в Воронеже в 2018 году. Фестиваль объединяет разные эпохи и стили, показывая мир музыки во всем своем многообразии: барокко, классику, романтизм, неоклассицизм, произведения XX столетия и авангард.