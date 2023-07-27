Воронежцам показали проект ТЦ «Депо», который появится на месте закрывшейся «Карусели»

Таким предполагают сделать новый торговый центр. Фото: Новостройки Воронежа ВКонтакте.

В Советском районе Воронежа на улице Космонавтов на месте закрывшегося в ноябре 2022 года гипермаркета «Карусель» планируют открыть новый торговый центр «Депо». В группе «Новостройки Воронежа ВКонтакте» появилась визуализация проекта этого сейчас проектируемого ТЦ. Кроме того, на сайте бесплатных объявлений уже появилась информация о сдаче в аренду площадей нового торгового центра.

Застройщик предлагает арендовать площади от 8 до 66 квадратных метров и еще 150 «квадратов» для общепита с отдельным входом и возможностью размещения летней веранды. На прилегающем участке планируют сделать парковку на 250 мест.

Напомним, гипермаркет «Карусель» в связи с тем, что в компании, владеющей сетью, решили переориентировать бизнес с торговой сферы на инновационных и цифровых проектах. В Воронеже, помимо гипермаркета на улице Космонавтов, закрыли аналогичное заведение в ТРЦ «Максимир» на левом берегу.