В Воронежской области определили профессии с самой высокой зарплатой

У тех, кто работает поближе к деньгам, финансы явно не поют романсы. Фото: из архива «КП»

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru составили рейтинг профессий в Воронежской области по уровню средних предполагаемых зарплат.

На первом месте специалисты сферы финансов и бухгалтера. Работодатели готовы платить им в среднем 88 656 рублей.

Вторыми стали сотрудники спортивных и фитнес-клубов, а также салонов красоты. Им в среднем предлагают 71 тысячу рублей в месяц.

На третьем месте профессии из сферы искусств, отрасли развлечений и массмедиа. Там средняя зарплата – 69,8 тысячи рублей.

Замыкают пятерку лучших вакансии для домашнего и обслуживающего персонала (им готовы платить в среднем 67,6 тыс. рублей), а также работников в сфере транспорта, логистики и перевозок (67 тысяч).

– Средняя предлагаемая зарплата в Воронежской области составляет более 51 тысяч рублей. Уровень конкуренции – 2,7 человек на место, что говорит о дефиците соискателей на рынке труда, - утверждают составители рейтинга.