Воронежский подросток до смерти забил односельчанина за оскорбление

Подозреваемый находится под домашним арестом Фото: из архива «КП»

22 июля в Россошанскую районную больницу доставили 45-летнего мужчину со следами побоев. Травмы оказались настолько тяжелыми, что 25 числа пациент скончался в стационаре. Согласно данным судмедэкспертизы, смерть наступила из-за травмы головы.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержали 17-летнего односельчанина потерпевшего. Подросток дал признательные показания.

- Учитывая личность подозреваемого, признание вины, несовершеннолетний возраст, а также то, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности, следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали в воронежском СУСКе.

Следователи выяснили, что поздним вечером 21 июля в селе Россошанского района между подозреваемым и потерпевшим, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Причиной конфликта стало оскорбление подростка 45-летним мужчиной. Ответ на него подросток жестоко избил нетрезвого приятеля. Потерпевшего в бессознательном состоянии обнаружила его сожительница и вызвала медиков. Однако врачи оказались бессильны спасти жизнь потерпевшего.

Расследование уголовного дела продолжается.