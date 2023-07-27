Иллюзии перерастают в галлюцинации: воронежские медики - об алкогольной ломке

Регулярное употребление алкоголя неизбежно сформирует у человека привыкание. Непреодолимое желание выпить спиртного сигнализирует о наличии психической зависимости. А вот наличие похмелья или абстинентного синдрома свидетельствует о физической. Заставить задуматься также должны такие признаки, как рост частоты употребления и увеличение дозы, пренебрежение другими интересами, помимо выпивки, продолжение приема алкоголя, несмотря на негативные последствия.

Остановимся подробнее на абстиненции, или по-другому - ломка, синдром отмены. Такое состояние развивается при прекращении употребления любого психоактивного вещества. Тяжесть ломки зависит от особенностей организма, стадии развития зависимости и количества выпитого алкоголя. Чем моложе человек, тем выше компенсаторные способности его организма. Поэтому симптомы абстиненции неспецифичны, сначала проявляются всего лишь сильным желанием выпить и вегетативными расстройствами. Но чем дольше человек употребляет спиртное, тем более проявленными будут эти расстройства.

Специалисты выделяют четыре варианта течения алкогольного абстинентного синдрома. Подобное разделение имеет большое клиническое значение, поскольку позволяет установить, какие органы сильнее всего пострадали, и подобрать наиболее эффективную терапию.

Классификация включает в себя:

Нейровегетативный вариант. Наиболее распространенный. Проявляется нарушениями сна, слабостью, отсутствием аппетита, учащенным сердцебиением, колебаниями давления, дрожанием рук, отечностью лица, повышенной потливостью и сухостью во рту.

Церебральный вариант. Расстройства со стороны вегетативной нервной системы дополняются обморочными состояниями, головокружениями, интенсивной головной болью и повышенной чувствительностью к звукам. Возможны припадки.

Соматический (висцеральный) вариант. Клиническая картина формируется за счет патологических симптомов со стороны внутренних органов. Выявляется легкая желтушность склер, вздутие живота, диарея, тошнота, рвота, одышка, аритмия, боли в эпигастральной области и области сердца.

Психопатологический вариант. Преобладают психические нарушения: тревожность, изменения настроения, страх, выраженные расстройства сна, кратковременные зрительные и слуховые иллюзии, которые могут переходить в галлюцинации. Ухудшается ориентация в пространстве и времени. Возможны мысли о самоубийстве и попытки суицида.

Вне зависимости от варианта течения абстиненция всегда сопровождается нарушениями психики и мышления. В этот период все характерные для алкоголизма изменения личности выходят на первый план, становятся «более выпуклыми», заметными со стороны. Человек плохо воспринимает объяснения и указания, нередко действует и отвечает невпопад.

У молодых людей преобладает тревожность, у пожилых – снижение настроения. Пациенты чувствуют безысходность, страдают от чувства вины из-за невозможности удержаться от употребления алкоголя и совершенных поступков. В некоторых случаях возникают панические атаки. Подавленность чередуется с эпизодами целеустремленности, обусловленными усилением тяги к спиртному. В этом состоянии больные без угрызений совести обманывают близких, вскрывают замки или убегают из дома через балкон, выпрашивают деньги у знакомых и посторонних, совершают кражи и т. д.

Для получения консультации и лечения пациенты могут обратиться в областной наркодиспансер по адресу: ул. Героев Стратосферы д. 2. Телефон - 8-(473) -249-71-24. Здесь же располагается кабинет анонимного лечения.

Консультативная и лечебная помощь несовершеннолетним осуществляется по адресу: ул. Ярославская, д. 24 (диспансерное отделение № 2). Телефон - 8-(473)-249-06-62.

Также можно обратиться в кабинет врача психиатра-нарколога своей районной больницы.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».