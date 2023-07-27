Воронежцу по суду вернули деньги за подарочный сертификат

Потребителю выплатили 6 тысяч рублей Фото: из архива «КП»

В управление Роспотребнадзора по Воронежской области обратился житель Воронежа, который 27 декабря 2021 года приобрел подарочный сертификат PANDORA номиналом 3 000 рублей. Заявленный срок действия карты составлял год. Когда 30 декабря 2022 года гражданин попытался использовать сертификат при покупке товара, ему отказали, объяснив, что срок действия его истек. Тогда мужчина попросил вернуть деньги за неистраченную карту, но и в этом случае получил от фирмы сначала устный, а потом и письменный отказ. Защищать свои права покупатель отправился в Роспотребнадзор.

- Определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2018 N 305-АД18-18522 по делу N А40-202419/2017 сформирована правовая позиция о признании права потребителя на возврат денежных средств за ранее приобретенный подарочный сертификат (карту). Как указал суд, в данном случае надо применять по аналогии нормы, регулирующие отношения договора розничной купли-продажи, при которых приобретение потребителем подарочной карты подтверждает внесение аванса и право на покупку товара в будущем, а, соответственно, в силу закона, аванс не может быть удержан продавцом, - пояснили в управлении.

На основании этого управление Роспотребнадзора по Воронежской области направило в Мировой суд иск в защиту нарушенных прав покупателя карты и взыскание морального вреда.

Суд права воронежца защитил, потребовав от компании выплатить сумму в размере 6 тысяч рублей, в том числе компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей.