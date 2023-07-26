В Воронеже чиновник мэрии отказался от взятки в полмиллиона рублей

Взятка в полмиллиона рублей заместителя руководителя городского управления транспорта не соблазнила. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 26 июля, в прокуратуре Воронежской области утвердили обвинение по уголовному делу 40-летнего директора транспортно-эксплуатационной компании. Его подозревают в покушении на дачу крупной взятки должностному лицу.

По версии следствия, в декабре 2022 года директор пытался дать 500 тысяч рублей заместителю руководителя воронежского городского управления транспорта. За эти деньги он предлагал помочь в заключении контрактов на покупку автобусов для пассажирских перевозок. Чиновник от взятки отказался. А сотрудники правоохранительных органов задержали директора.

Уголовное дело будут рассматривать в Центральном районном суде. За него предусмотрены штраф от миллиона до трех миллионов рублей или в размере от 60-кратной до 80-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. Но возможно и еще более серьезное наказание - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки. Причем также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.