Под Воронежем внук убил деда трубой и ножом за надоевшие нравоучения

На месте преступления работает сотрудник Следственного комитета. Фото: телеграм-канал СУ СК России по Воронежской области.

Утром во вторник, 25 июля, на даче в селе Богоявленка Семилукского района разыгралась семейная драма. 86-летний местный житель в очередной раз пробовал наставить 37-летнего внука на путь истинный. Говорил, что надо бросить пить и найти работу. Однако внука эти нравоучения только разъярили. Он схватил металлическую трубу и ударил ей по голове деду. А потом еще и резанул ножом по шее.

Очевидец расправы вызвал полицию и скорую. Врачи уже ничем не могли помочь – ранения пожилого мужчины оказались смертельными.

Внука задержали. Он признал свою вину. Ранее к уголовной ответственности погубивший деда мужчина не привлекался. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». По ней грозит наказание от шести до пятнадцати лет лишения свободы.