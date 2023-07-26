Из здания торгового центра под Воронежем эвакуировали 15 человек в масках

Эвакуация прошла по плану. Фото: t.me/mchs36

В среду, 26 июля, в здании ТЦ «Леруа Мерлен» прошли учения МЧС. По их легенде, в отделе столярных изделий торгового зала произошел пожар. Из-за него на первом и втором этаже случилось сильное задымление. На место ЧП приехали сотрудники МЧС. К тому времени большинство работников покинули здание. А не успевших это сделать 15 человек вывели на улицу в масках.

В учениях участвовали 60 человек и 13 машин. В региональном ГУ МЧС отметили, что цель тренировки достигнута. По итогам учений проанализируют действия всех его участников и выработают направления совершенствования пожарной безопасности в торговом центре.