Под Воронежем мужчина опрокинулся на электровелосипеде и погиб

38-летнего мужчину врачи скорой успели забрать живым, но по дороге в больницу он умер. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 25 июля, около 22 часов в селе Большая Верейка Рамонского района у дома № 58 по улице Советской случилось смертельное ДТП. 38-летний местный житель, ехавший на электровелосипеде «MINAKO», не справился с управлением этим необычным видом транспорта и опрокинулся на дорогу.

Мужчина получил травмы, но нашел в себе силы дойти до дома. Оттуда он вызвал скорую. «Неотложка» успела доехать, забрать его, но по дороге в больницу мужчина умер. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.

- Всего 25 июля в Воронежской области случилось 115 ДТП, из них 77 – в Воронеже, 31- на дорогах в районах и 7 – на федеральных трассах. В 11 авариях один человек погиб, 13 получили травмы. За прошедшие сутки задержали 7 пьяных водителей и еще 44 – за выезд на встречную полосу. Все они будут оштрафованы, - сообщили в региональном ГУ МВД.