В Воронежской области средняя зарплата выросла почти на 17 процентов

Кошелек, по данным статистиков, в среднем у жителей Воронежской области, стал наполнен чуть больше, чем раньше. Фото: из архива «КП»

В Воронежстате опубликовали результаты мониторинга зарплаты наших земляков за первые пять месяцев 2022 и 2023 годов. По их данным, денег люди в среднем стали получать на 16,8 процентов больше. Средняя зарплата в мае составила 52 756 рубля. За первые пять месяцев 2023 года эта цифра чуть меньше – 49 834 рубля.

Надо, впрочем, помнить, что это, так сказать, «средняя температура по больнице». Не факт, что бедным жителям Воронежской области стало жить полегче. Возможно, просто коллекционеры денежных знаков еще больше увеличили свои доходы. Тем более, что реальный рост зарплаты с учетом повысившихся цен составил всего 8 процентов.

Больше всех в мае получали сотрудники сферы информации и связи - 74 751 рублей. Зарплаты работников финансовых и страховых организаций превысили региональный показатель на 37,3%. Они в среднем зарабатывали 68 422 рубля. Почти столько же получали сотрудники, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью - 67 674 рубля. Это на 35,8% больше, чем средний показатель по области.

Меньше всех, по официальным данным, получают работники, занятые на производстве кожи и изделий из нее (35,7% от средней зарплаты, 17 790 рублей). Чуть больше – люди, занимающиеся обработкой древесины, кроме производства мебели. Они зарабатывают 42,8% от среднего показателя по области, то есть 21 328 рублей. Также малые доходы отражают в отчетах фирмы, занимающиеся пошивом одежды. Их работники, по бумагам, получают 57,3% от средней зарплаты, то есть 28 554 рублей.

Как всегда, одна из лакмусовых бумажек благополучия региона – зарплата учителей и врачей. Здесь, по данным статистиков, все вроде бы в целом неплохо, хотя должно быть лучше. Средняя зарплата педагогов на 9,9% меньше регионального показателя - около 44 900 рублей. Врачи также получают на 8% меньше средней цифры по области - 45 848 рублей. А работники сельхозорганизаций на 8,7% превысили средние по региону показатели по зарплате.