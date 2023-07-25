Прокуратура потребовала оборудовать площадки для мусора в Терновском районе Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Прокуратура Терновского района в ходе проверки соблюдения законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами установила, что жители села Терновка безуспешно обращались в местную администрацию с заявлением об оборудовании мест для сбора бытовых отходов. Чиновники никаких мер не приняли.

В связи с этим, прокуратура района внесла представление в администрацию Терновского муниципального района, обязав ее оборудовать контейнерные площадки. Но повторная проверка показала, что местное самоуправление мер к исправлению ситуации вновь не приняло. Тогда надзорное ведомство направило иск в суд.

Согласившись с позицией прокурора, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал администрацию Терновского района в течение 6 месяцев устранить нарушения закона. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

В ведомстве также добавили, что ранее на основании судебных решений по искам прокурора устранены аналогичные нарушения закона в селах Есипово и Терновка, где оборудованы уже 19 контейнерных площадок мусора.