Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 11:28

Мобилизованный житель Воронежской области погиб в ЛНР

Андрей Морозов выполнял боевую задачу
Юрий КОЗЛОВ
Андрей Морозов.

Андрей Морозов.

Фото: администрация Грибановского района ВКонтакте.

В зоне специальной военной операции (СВО) в Луганской народной республике погиб житель Грибановского района Андрей Морозов. Трагическое известие сообщили в местной администрации.

Андрей Морозов был призван в российскую армию во время частичной мобилизации. Он служил рядовым. Андрей Морозов погиб во время исполнения боевой задачи в селе Червонопоповка ЛНР.

В районной администрации выразили глубокие соболезнования семье погибшего героя, всем его родным и близким.