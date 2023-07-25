Мобилизованный житель Воронежской области погиб в ЛНР

Андрей Морозов. Фото: администрация Грибановского района ВКонтакте.

В зоне специальной военной операции (СВО) в Луганской народной республике погиб житель Грибановского района Андрей Морозов. Трагическое известие сообщили в местной администрации.

Андрей Морозов был призван в российскую армию во время частичной мобилизации. Он служил рядовым. Андрей Морозов погиб во время исполнения боевой задачи в селе Червонопоповка ЛНР.

В районной администрации выразили глубокие соболезнования семье погибшего героя, всем его родным и близким.