В Воронеже хорьки раскатывают ковровые дорожки и поют в микрофон

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В цирке начались гастроли новой программы. Шоу «Вместе целая страна» - это красивый и патриотичный спектакль о широте наших территорий и многообразии культур наших народностей, рассказанный языком трюков. Главный герой Петрушка путешествует по России в поисках своей любимой. Передать особенности русского духа создателям удалось интересными решениями с декорациями, придуманными художником Владимиром Боером – чего стоит одно взлетающее под купол солнце. Специально для этого проекта создали более сотни уникальных костюмов. Зрителей ждет старинная русская забава – игра в матрешки, а также дуэль бравых гусар.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В программе своим мастерством удивляют акробаты, эквилибристы на свободной проволоке и першах, гимнасты, наездники-джигиты под руководством заслуженного артиста России Тамерлана Нугзарова, дрессировщики, клоуны. В представлении участвует множество животных - лошади, королевские пудели, пони, обезьянки, дикобраз, удавы.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Один из самых необычных номеров программы - номер клоуна Андрея Аверюшкина с хорьками. Дрессура этих животных - большая редкость для цирка. Андрей Аверюшкин придумал забавное представление с элементами иллюзии с участием этих пушистых зверьков.

- Я за всю жизнь ни разу не видел дрессированных хорьков. И когда моя супруга предложила сделать номер с ними, я подумал: да как, мало кто дрессирует хорьков, это редкость. Но я - сторонник советского цирка, а в нем было правило: не повторяться, чем оригинальнее, тем лучше. Сколько было джигитов в советском цирке! Но они все были разные, не было похожих друг на друга номеров. Поэтому я подумал: раз хорьков ни у кого нет, это будет оригинально, - рассказал Андрей Аверюшкин. – Хорьки как ежи – не особо поддаются дрессировке, на имена не откликаются. Но я подумал, не получится дрессура, будет реприза! Мы используем их повадки: любит залезать в норки – значит, полезет в рукав! Они любят играться. И чем больше с ними играешь, тем лучше все получается. Они хищники, но очень милые, интересные и удивительные животные, не злые.

Хорьки поражают своими умениями не только бегать через препятствия, но и раскатывать дорожку перед дрессировщицей и даже петь в микрофон – джаз-бенд получился знатный!

От номера Тамерлана Нугзарова у публики захватывает дух – от проносящихся на бешеной скорости джигитов зрители первых рядов чувствуют ветер. А артисты еще делают опасные трюки на этой скорости! Недаром аттракцион получил золотой приз на фестивале в Монте-Карло.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Настроение зрителям поднимают и королевские пудели Надежды Чебота, которые играют в волейбол, прыгают через обруч и скакалку, ходят на задних лапах.

А также большая компания зверюшек дрессировщиков Ольги Корниловой и Александра Валиева – пони и обезьянки, дикобраз и удав.

- Самый сложным трюк у нас, когда обезьянка пролазит под животом у скачущей по барьеру пони! - В нашем деле это считается очень большим достижением, - призналась Ольга Корнилова.

Программа «Вместе целая страна» продлится до 3 сентября. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ