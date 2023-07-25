Кустарники из сквера Ивана Бунина в Воронеже «переедут» на площадь Ленина и проспект Революции

Место для посадки уже подготовили Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже продолжается реконструкция сквера имени Ивана Бунина. Сейчас рабочие обустраивают пешеходную зону перед Никитинской библиотекой, продолжается укладка дорожек в сквере, завершено обустройство плиточного тротуара на улице Платонова.

Поскольку при работе используется крупногабаритная техника, то управление экологии приняло решение перенести с площадки у библиотеки Никитина четыре куста кизильника и 17 спирей. Кустарники пересадят на территорию, прилегающую к дому №3 по площади Ленина, и на проспект Революции.

- Для них были определены новые оптимальные места – кизильник сразу же был высажен в сквере около Дома офицеров, а спиреи будут в ближайшее время высажены на клумбе, которая располагается по адресу пл. Ленина, 3, - рассказали в управлении экологии.

После пересадки на новые места были растения польют и проведут подкормку их корневой системы, – рассказали специалисты «Зеленхоза».