В реке Хопер нашли тело пропавшего без вести жителя Воронежской области

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В реке Хопер недалеко отсела Петровское обнаружили тело 43-летнего мужчины, которого искали с 9 июля. В тот день он вышел из дома в Борисоглебске и больше не вернулся.

При предварительном осмотре на месте происшествия следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Сейчас его направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти.

–В рамках доследственной проверки выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе воронежского СУСКа.