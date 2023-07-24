Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июля 2023 10:54

Жительница Воронежа лишилась свыше 120 тысяч рублей, доверившись лже-банкиру

Дама сообщила аферисту данные своей банковской карты
Алексей СЕРГУНИН
Всего за минувшие сутки жертвами аферистов стали шесть жителей нашего региона. Все преступления совершены бесконтактным способом.

Всего за минувшие сутки жертвами аферистов стали шесть жителей нашего региона. Все преступления совершены бесконтактным способом.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 23 июля, в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по Воронежу обратилась 58-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Выяснилось, что на мобильный телефон потерпевшей поступил звонок от неизвестного. Он представился сотрудником финансовой организации. Собеседник сообщил, что служба безопасности зафиксировала несанкционированный доступ к сбережениям заявительницы и предложил обезопасить их. Женщина доверчиво продиктовала персональные данные своей банковской карты, и через несколько минут с ее счета списали более 120 тысяч рублей. На этом связь с лже-баннкиром оборвалась.

Всего за минувшие сутки жертвами аферистов стали шесть жителей нашего региона. Все преступления совершены бесконтактным способом. Суммарный ущерб превысил более полумиллиона рублей.