Жительница Воронежа лишилась свыше 120 тысяч рублей, доверившись лже-банкиру

Всего за минувшие сутки жертвами аферистов стали шесть жителей нашего региона. Все преступления совершены бесконтактным способом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 23 июля, в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по Воронежу обратилась 58-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Выяснилось, что на мобильный телефон потерпевшей поступил звонок от неизвестного. Он представился сотрудником финансовой организации. Собеседник сообщил, что служба безопасности зафиксировала несанкционированный доступ к сбережениям заявительницы и предложил обезопасить их. Женщина доверчиво продиктовала персональные данные своей банковской карты, и через несколько минут с ее счета списали более 120 тысяч рублей. На этом связь с лже-баннкиром оборвалась.

Всего за минувшие сутки жертвами аферистов стали шесть жителей нашего региона. Все преступления совершены бесконтактным способом. Суммарный ущерб превысил более полумиллиона рублей.