Участковая больница в Воронежской области до сих пор отапливается углем, хотя рядом проходит газовая труба

Даже издали видно, что крыша больницы нуждается в ремонте. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

В селе Елань-Колено местная участковая больница, обслуживающая около 16 тысяч человек, до сих пор отапливается углем. Из-за этого потолки покрыты копотью. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщили и о других проблемах этой больницы. В здании протекает крыша, больнице требуется хотя бы косметический ремонт.

Потолки от топки углем стали серыми. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

- Здание стационара построено около 100 лет назад. Но стены очень крепкие. Оно еще лет двести простоит. И персонал неравнодушный и опытный. Есть практически все положенные по штату специалисты. Но вот условия, в которых лечатся пациенты и трудятся медики, мягко говоря, далеки от совершенства. Здание до сих пор отапливается углем, хотя газовая труба проходит в считанных метрах, - рассказала общественникам местный депутат Наталья Шилова.

Котельная чуть моложе стен, оборудование в ней стоит допотопное. Медики стараются в холодное время года поддерживать требуемую по санитарным нормам температуру, но это требует немалых усилий. К тому же угольный склад под открытым небом занимает добрую половину прилегающей к больнице территории.

Огромные кучи угля раскинулись на полдвора больницы. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

- Ржавая железная крыша местами сильно течет. В палатах пока сухо. Но в коридорах и медкабинетах на подвесных потолках есть множество следов от протечек. Да и деревянные конструкции тоже не в лучшем состоянии. Косметический ремонт в стационаре делали 12 лет назад. Штукатурка и краска облупились, линолеум в дырах. Стены и полы тоже нужно приводить в порядок, - констатировал после осмотра больницы руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров.

Штукатурка стен местами треснула. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

Линолеум кое-где прорвался. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

Наталья Шилова рассказала, что обращалась по поводу газификации терапевтического отделения, капремонта крыши и косметического ремонта внутренних помещений к региональным властям и депутатам. Те обещали, что в 2023 году вместо угольной котельной сделают модульную газовую. А также сделать крышу и косметический ремонт. Однако затем установку газовой котельной перенесли на 2025 год. При этом не факт, что она и через два года состоится. Нет определенности и по другим видам работ.

На потолке видны потеки. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

- Просим региональное правительство и департамент здравоохранения Воронежской области ускорить решение этих проблем, - подытожил Александр Гончаров.