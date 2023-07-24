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НовостиОбщество24 июля 2023 7:27

На ремонт дорог в двух районах Воронежской области потратят почти четверть миллиарда рублей

Суммарная протяженность дорог составит 14,1 километра
Алексей СЕРГУНИН
Подрядчику предстоит отремонтировать три участка дороги.

Подрядчику предстоит отремонтировать три участка дороги.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Департамент дорожной деятельности Воронежской области начал поиски подрядчика для ремонта дорог в районах Воронежской области в рамках 11-й очереди. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 246 миллионов 342 тысячи рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать три участка дороги. Два из них – в Терновском районе протяженностью 4,7 и 5,1 км, один – в Эртильском районе (4,3 км). Заявки на участие в торгах принимают до 8 августа. А спустя три дня, 11 августа, объявят их итоги.