На ремонт дорог в двух районах Воронежской области потратят почти четверть миллиарда рублей

Подрядчику предстоит отремонтировать три участка дороги. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Департамент дорожной деятельности Воронежской области начал поиски подрядчика для ремонта дорог в районах Воронежской области в рамках 11-й очереди. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 246 миллионов 342 тысячи рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать три участка дороги. Два из них – в Терновском районе протяженностью 4,7 и 5,1 км, один – в Эртильском районе (4,3 км). Заявки на участие в торгах принимают до 8 августа. А спустя три дня, 11 августа, объявят их итоги.