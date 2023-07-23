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НовостиОбщество23 июля 2023 14:12

В Воронеже на следующей неделе синоптики обещают +32 градуса

До такой температуры солнце накалит воздух 27 июля
Юрий КОЗЛОВ
Вторая половина следующей недели – самое время купаться!

Вторая половина следующей недели – самое время купаться!

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронежские синоптики сообщили, что обещанная ранее жара, которая, предположительно, начнется с 26 июля, продлится по крайней мере двое суток. Антициклон задержится и на четверг, 27 июля. Причем жара еще и усилится. Если 26 июля метеорологи прогнозируют +30 (а по области даже до +33), то 27-го – уже +32. Ночи тоже предполагают очень теплыми – в районе +19 градусов.

Между тем, первые два дня рабочей недели обещают быть не такими уж жаркими. В понедельник, 24 июля, ночью обещают +14, а в светлое время суток – не более +25. Ненамного увеличится температура и во вторник, 25 июля. Южный, а потом и юго-западный ветер, который придут на смену западному, принесет небольшой дождь и ночью +15, а днем - +27. Ну а после этого циклон покинет Воронеж.