В Воронеже пьяный водитель без прав врезался в четыре припаркованных машины

Алкотест показал в крови водителя 1,171мг/л этилового спирта. Фото: телеграм-канал «Госавтоинспекция Воронежской области».

В региональной ГИБДД сообщили о массовом ДТП, случившемся 21 июля в 18.20 у дома № 261В на улице 45-й Стрелковой дивизии. 23-летний местный житель, ехавший на «Шевроле-Каптива», врезался сразу в четыре припаркованных автомобиля: «Тойота Рав 4», «Рено Сандеро», «Фольксваген Поло» и «Форд Фокус».

Приехавшие на место ДТП автоинспекторы задержали водителя, который был сильно пьян. Алкотест показал присутствие в его крови 1,171мг/л этилового спирта. К тому же, проверив базу данных, инспекторы ГИБДД выяснили, что и водительских прав у мужчины нет. Его доставили в отдел полиции. Теперь горе-водителю предстоит немало неприятностей. В частности, ответственность по по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ – либо штраф – 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток.

В ГИБДД напоминают: если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе езды в пьяном виде, сообщите об этой ближайшему наряду ДПС. Можно также позвонить по телефону 112 (круглосуточно), или написать сообщение в чатбот @Bespredelu_net36_bot.