Житель Воронежской области угнал ВАЗ соседа, чтобы покататься

В Верхнемамонском районе полицейские по горячим следам поймали угонщика. В полицию обратился 61-летний житель села Русская Журавка, который утром не обнаружил у дома свой ВАЗ-211540.

После осмотра места происшествия под подозрение оперативников попал сосед потерпевшего. 57-летний мужчина заметил около соседнего дома незапертый автомобиль, запустил двигатель ключом, оставленным владельцем в салоне, и уехал кататься по населенным пунктам района. Не справившись с управлением, мужчина бросил отечественную легковушку на одной из улиц райцентра, после чего скрылся с места происшествия.

За угон мужчине грозит до пяти лет заключения.