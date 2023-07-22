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НовостиПроисшествия22 июля 2023 17:07

Житель Воронежской области угнал ВАЗ соседа, чтобы покататься

Машину нашли в райцентре неподалеку
Ярослав ИВАНОВ

В Верхнемамонском районе полицейские по горячим следам поймали угонщика. В полицию обратился 61-летний житель села Русская Журавка, который утром не обнаружил у дома свой ВАЗ-211540.

После осмотра места происшествия под подозрение оперативников попал сосед потерпевшего. 57-летний мужчина заметил около соседнего дома незапертый автомобиль, запустил двигатель ключом, оставленным владельцем в салоне, и уехал кататься по населенным пунктам района. Не справившись с управлением, мужчина бросил отечественную легковушку на одной из улиц райцентра, после чего скрылся с места происшествия.

За угон мужчине грозит до пяти лет заключения.