Воронежцы пожаловались на «молочные» реки на Левом берегу

скриншот из паблика Мой и твой Воронеж

Воронежцы массово пожаловались на странное затопление улиц Левого берега мутной водой белого цвета. Сообщения со снимками «молочных» рек на Переветкина появились в нескольких городских пабликах в соцсетях 21 июля.

В пресс-службе «РВК-Воронеж» отметили, что в квартале улиц Переверткина, Суворова, 25 Января, Зои Космодемьянской случился излив канализационных стоков. Во время сильных дождей такое часто происходит из-за врезок ливневки в хозфекальную канализацию.

Специалисты Водоканала обследуют коллекторы в квартале, чтобы найти проблемные участки и исключить изливы.