Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2023 12:39

Воронежцы пожаловались на «молочные» реки на Левом берегу

Странной водой затопило улицу Переветкина
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из паблика Мой и твой Воронеж

скриншот из паблика Мой и твой Воронеж

Воронежцы массово пожаловались на странное затопление улиц Левого берега мутной водой белого цвета. Сообщения со снимками «молочных» рек на Переветкина появились в нескольких городских пабликах в соцсетях 21 июля.

В пресс-службе «РВК-Воронеж» отметили, что в квартале улиц Переверткина, Суворова, 25 Января, Зои Космодемьянской случился излив канализационных стоков. Во время сильных дождей такое часто происходит из-за врезок ливневки в хозфекальную канализацию.

Специалисты Водоканала обследуют коллекторы в квартале, чтобы найти проблемные участки и исключить изливы.