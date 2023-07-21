Провалы в памяти и развитие слабоумия: как алкоголь влияет на головной мозг

Любой алкоголь обладает выраженной органотропностью – способностью преимущественно воздействовать на какой-то конкретный орган. Учеными уже давно доказано, что концентрация алкоголя в головном мозге выше его концентрации в крови. Проникая в головной мозг, спирт усиливает действие ГАМК-ергической системы –нейромедиатора, отвечающего за реакции торможения и расслабления. С этим и связано замедление работы различных отделов головного мозга, в том числе зрительного и слухового анализатора. Кроме того, при злоупотреблении алкоголем возникают разрывы капилляров головного мозга. В местах мелких кровоизлияний образуются участки микроинсультов с гибелью части нейронов.

Чем больше человек пьёт, тем больше этанола накапливается в клетках. Так постепенно разрушается кора нашего главного органа. Мозг алкоголика со стажем сильно отличается от мозга здорового человека. И если при лечении на первых стадиях зависимости основные функции еще можно восстановить, то на последних начинаются необратимые процессы, бороться с которыми почти невозможно.

Но какие же конкретно заболевания могут вызвать длительные запои? Воронежский психиатр-нарколог Светлана Елисеева отмечает, что алкоголь нередко провоцирует возникновение энцефалопатии. При ней происходят органические изменения нейронов, возможны провалы в памяти, резкие смены настроения, апатия и прочее. Такое заболевание возникает на последней стадии зависимости.

Болезнь Корсакова – это тяжелая форма алкогольной энцефалопатии, которая влечет за собой слабоумие, ослабление памяти, полиневрит - снижение чувствительности конечностей. Больные даже не могут определить, какой сейчас месяц или день. Болезнь Корсакова также осложняется истощением мышечных тканей, нередко пациенты становятся инвалидами и не могут самостоятельно передвигаться.

Алкогольная эпилепсия. Приступы случаются во время похмелья. После лечения зависимости, припадки тоже проходят. Но чем дольше человек пьёт, тем чаще происходят эпизоды, постепенно разрушающие мозг. Если не начать лечение, то в конце концов это приведет к слабоумию.

Невротические расстройства: бессонница, сильная утомляемость, раздражительность. При длительных запоях могут развиться: белая горячка, галлюциноз, паранойя, бред ревности.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».