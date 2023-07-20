В Воронеже на проспекте Патриотов опрокинулась набок «Рено»

У «Рено» после столкновения с «Опелем» оторвало колесо, машина врезалась в «Хендай» и опрокинулась набок. Фото: телеграм-канал "Воронеж № 1".

Очевидцы сообщили об аварии в Советском районе, случившейся на перекрестке проспекта Патриотов и улицы Космонавтов. Там опрокинулась набок «Рено» в нескольких метрах от входа на надземный переход. Специализированный сервис Яндекс.Пробки сообщает о том, что движение на этом участке дороги сильно затруднено.

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали подробности аварии:

- 52-летний воронежец, руливший «Рено», ехал со стороны Юго-Западного рынка. Он почему-то решил проскочить на красный свет. В результате врезался в ехавший впереди «Опель-Астра», которым управлял 44-летний воронежец. Последствия для «Рено» были плачевными. У французской иномарки оторвало колесо, машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась еще и с «Хендай-Элантра», которой рулил 31-летний воронежец. Никому из трех водителей госпитализация не потребовалась.