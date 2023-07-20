Будут судить воронежца, зарезавшего по пьяни знакомого у подъезда

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 33-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

Инцидень произошел ночью 14 марта 2023 года. Около подъезда дома на улице Хользунова двое знакомых, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, поругались, а потом подрались. И один из них достал нож и несколько раз ударил оппонента. В итоге 40-летний мужчина скончался на месте происшествия от ран.

Когда подозреваемого задержали, он признал вину частично.

- Следователи собрали исчерпывающие доказательства вины мужчины, которые подтверждены показаниями свидетелей, результатами проведенных экспертиз, дело направляется в суд, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе.