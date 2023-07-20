Более 19 тысяч воронежских педагогов досрочно вышли на пенсию

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19 тысяч преподавателей общеобразовательных учреждений в Воронежской области досрочно вышли на страховую пенсию по старости. Таким правом могут воспользоваться те педагоги, которые имеют длительный стаж - более 25 лет, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Еще одним важным условием, кроме стажа не менее 25 лет, является необходимое количество заработанных пенсионных коэффициентов. Для назначения пенсии необходимо иметь их минимальный размер: в 2024 году 28,2, с 2025 года - 30.

- При выходе на досрочную пенсию учитывается переходный период. При выработке требуемого педагогического стажа и при наличии достаточного размера пенсионных коэффициентов учитель сможет обратиться за страховой пенсией по истечении срока, который установлен в переходном периоде. Например, если педагог набрал необходимый стаж в 2022 году, выйти на пенсию он сможет в 2026 году. При выработке стажа в 2023 году - в 2028 году, - отметили в ведомстве.

Теперь при исчислении необходимой продолжительности специального стажа в него включаются не только периоды педагогической работы, но и периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Главное, чтобы в это время за работником сохранялось рабочее место (должность) и средняя зарплата, а работодатель отчислял взносы на обязательное пенсионное страхование.