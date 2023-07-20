На торговом форуме воронежцы смогут попробовать торты по советским рецептам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

21 и 22 июля в столице Черноземья пройдет II форум «Воронеж Торговый». Он соберет предпринимателей из разных регионов России, а также представителей из-за рубежа.

В рамках форума пройдет продовольственная выставка от муниципальных районов Воронежской области: местные производители представят новинки своей продукции, их можно будет даже продегустировать. Гости форума смогут попробовать и выбрать лучший десерт на фестивале мороженого и конкурсе «Торт Воронежский». Торты кондитеры сделают по советским рецептурам. Во второй день мероприятия состоится дегустация напитков.

Пройдут мастер-классы от кулинаров и рестораторов Черноземья, шоу барменов.

Форум запланирован в Expo Event Hall. 21 июля начало в 10.00, 22 июля - в 11.00.