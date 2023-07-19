Воронежский аэропорт сможет принимать до двух миллионов пассажиров в год

Фото из телеграм-канала Александра Гусева.

После появления нового терминала и снятия запрета на полеты воронежский аэропорт сможет принимать до двух миллионов человек в год. Об этом сегодня, 19 июля, в своем телеграм-канале написал глава региона Александр Гусев.

По словам губернатора, строительство не только нового терминала, но и привокзальной площади, парковки идут по плану. Терминал ожидается функциональный с современными технологиями, много пространства, комфортные места для ожидания.

Стало известно также, что наш аэровокзал, который будет одним из крупнейших в ЦФО, оформят в стиле Петровской эпохи.