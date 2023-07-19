Наркопритон в обмен на дозу устроил в своем доме воронежец

Фото пресс-службы региональной полиции.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Лискинскому району накрыли наркопритон. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Стражи порядка выяснили, что ранее судимый за воровство 37-летний житель Лисок в своем доме организовал притон для систематического употребления наркотических веществ. Подозреваемый во всем сознался.

Он сообщил оперативникам, что с февраля по май этого года к нему приезжали ранее знакомые мужчины с целью изготовления и впоследствии употребления наркотиков. Он предоставлял помещение, а взамен получал дозу. Сотрудники полиции изъяли курительные приспособления, используемые для употребления запрещенных веществ.

В соответствии с частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» злоумышленнику грозит до четырех лет тюрьмы.