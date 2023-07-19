В Воронеже показали, какой будет набережная Авиастроителей после реконструкции

Церковь на набережной будет выглядеть просто игрушечной. Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

Утвердили эскизный проект реконструкции набережной Авиастроителей. Пространство между парком «Алые паруса и ВОГРЭСовским мостом в недалеком будущем перестанет быть диким.

У воды появятся эффектные строения. Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

Кромка воды на набережной будет выглядеть весьма привлекательно. Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

На смену нынешним зарослям, куда люди заходят только на берег для рыбалки, да еще на прогулку с собаками, придет цивилизованное пространство. На этой обширной территории планируют обустроить современные пирсы. На набережной откроют магазины, кафе, ресторан. Там будет много мест для прогулок и занятий спортом. К примеру, планируют оборудовать теннисный корт и отдельное строение для массовой зарядки.

На набережной появятся магазины и кафе. Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

На набережной появится ресторан… Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

…и место для массовой зарядки. Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

Авторы концепции преображения набережной - архитектурное бюро 22studio под руководством Антона Скупченко. Ее разработке помогали не только разнообразные специалисты, но и местные жители, пожелания которых пытались учесть по максимуму.

Часть этого круглого здания будет располагаться прямо на водохранилище. Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

Будет много мест для прогулок. Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

Теперь будет идти разработка проектно-сметной документации. Ей займутся специалисты «Нормативно-проектного центра» при департаменте архитектуры и градостроительства.