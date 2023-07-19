В Воронеже показали, какой будет набережная Авиастроителей после реконструкции

Церковь на набережной будет выглядеть просто игрушечной.
Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.
Утвердили эскизный проект реконструкции набережной Авиастроителей. Пространство между парком «Алые паруса и ВОГРЭСовским мостом в недалеком будущем перестанет быть диким.
У воды появятся эффектные строения.
Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.
Кромка воды на набережной будет выглядеть весьма привлекательно.
Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.
На смену нынешним зарослям, куда люди заходят только на берег для рыбалки, да еще на прогулку с собаками, придет цивилизованное пространство. На этой обширной территории планируют обустроить современные пирсы. На набережной откроют магазины, кафе, ресторан. Там будет много мест для прогулок и занятий спортом. К примеру, планируют оборудовать теннисный корт и отдельное строение для массовой зарядки.
На набережной появятся магазины и кафе.
Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.
На набережной появится ресторан…
Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.
…и место для массовой зарядки.
Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.
Авторы концепции преображения набережной - архитектурное бюро 22studio под руководством Антона Скупченко. Ее разработке помогали не только разнообразные специалисты, но и местные жители, пожелания которых пытались учесть по максимуму.
Часть этого круглого здания будет располагаться прямо на водохранилище.
Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.
Будет много мест для прогулок.
Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.
Теперь будет идти разработка проектно-сметной документации. Ей займутся специалисты «Нормативно-проектного центра» при департаменте архитектуры и градостроительства.
Таков будет вид сверху обновленной набережной Авиастроителей.
Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.