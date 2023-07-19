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НовостиОбщество19 июля 2023 11:01

В Воронеже показали, какой будет набережная Авиастроителей после реконструкции

Вместо нынешних зарослей появятся места для прогулок, рестораны, пирсы и спортплощадки
Олег КУЗНЕЦОВ
Церковь на набережной будет выглядеть просто игрушечной.

Церковь на набережной будет выглядеть просто игрушечной.

Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

Утвердили эскизный проект реконструкции набережной Авиастроителей. Пространство между парком «Алые паруса и ВОГРЭСовским мостом в недалеком будущем перестанет быть диким.

У воды появятся эффектные строения.

У воды появятся эффектные строения.

Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

Кромка воды на набережной будет выглядеть весьма привлекательно.

Кромка воды на набережной будет выглядеть весьма привлекательно.

Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

На смену нынешним зарослям, куда люди заходят только на берег для рыбалки, да еще на прогулку с собаками, придет цивилизованное пространство. На этой обширной территории планируют обустроить современные пирсы. На набережной откроют магазины, кафе, ресторан. Там будет много мест для прогулок и занятий спортом. К примеру, планируют оборудовать теннисный корт и отдельное строение для массовой зарядки.

На набережной появятся магазины и кафе.

На набережной появятся магазины и кафе.

Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

На набережной появится ресторан…

На набережной появится ресторан…

Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

…и место для массовой зарядки.

…и место для массовой зарядки.

Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

Авторы концепции преображения набережной - архитектурное бюро 22studio под руководством Антона Скупченко. Ее разработке помогали не только разнообразные специалисты, но и местные жители, пожелания которых пытались учесть по максимуму.

Часть этого круглого здания будет располагаться прямо на водохранилище.

Часть этого круглого здания будет располагаться прямо на водохранилище.

Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

Будет много мест для прогулок.

Будет много мест для прогулок.

Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

Теперь будет идти разработка проектно-сметной документации. Ей займутся специалисты «Нормативно-проектного центра» при департаменте архитектуры и градостроительства.

Таков будет вид сверху обновленной набережной Авиастроителей.

Таков будет вид сверху обновленной набережной Авиастроителей.

Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.