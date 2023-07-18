Воронежский завод сделает новые пролеты для поврежденного в ходе теракта Крымского моста

Кадры работы следователей на Крымском мосту

Зампред Правительства России Марат Хуснуллин вечером 17 июля доложил Президенту Владимиру Путину, что в устранении последствий разрушения Крымского моста примет участие воронежский завод. Предприятие уже приступило к изготовлению пролетных строений, отметил вице-премьер в личном телеграмм-канале.

Напомним, завод «Воронежстальмост» изначально делал конструкции для Крымского моста.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, Крымский пост повредили в результате теракта ночью 17 июля, повреждено два пролета моста, ведущего в Крым. Железнодорожная часть моста работает в штатном режиме: поезда ходят по расписанию. Планируется восстановить двустороннее движение по одной стороне к 15 сентября. Движение по второй стороне - к 1 ноября текущего года.