В Воронеже женщина выпала из маршрутки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже полицейские устанавливают обстоятельства падения пассажирки из автобуса. Инцидент произошел вечером 17 июля на ул. Шишкова, 103а.

Около 19.20, по предварительным данным полиции, 31-летний водитель автобуса «НефАЗ» (маршрут №44), следовавший со стороны Московского проспекта в направлении улицы 45-й Стрелковой дивизии, на остановке общественного транспорта нарушил правила перевозки пассажиров - начал движение. не закрыв двери, и допустил выпадение из салона 23-летней пассажирки.

Женщину увезла "скорая" в больницу.