В Воронеже пробки сковали новое турбокольцо на Димитрова

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Утром 18 июля в Воронеже случился затор на турбокольце на улице Димитрова, которое запустили днем раньше. Как раз оно, по мнению чиновников, должно было минимизировать пробки на Левом берегу.

Но пока плотно стоит движение на Димитрова и Брусилова в сторону выезда из Воронежа, машины скопились на Ленинском проспекте, Серова, Усманском переулке.

- Димитрова стоит "против трафика". Все, что едет в центр, - едет. Значит само "турбокольцо" - как схема организации перекрестка - прекрасно справляется, - отметил в личном телеграм-канале пресс-секретарь мэрии Никита Чеботарев.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, новую разметку и дорожные знаки установили на турбо перекрестке на минувших выходных, видимо, водители пока не привыкли к новой схеме организации дорожного движения.