96 воронежцев умерли от некачественного алкоголя в 2023 году

За первые шесть месяцев этого года в Воронежской области от употребления некачественного алкоголя отравились 96 человек. Об этом информирует пресс-служба регионального департамента здравоохранения. От токсического действия этилового спирта в нашем регионе скончался 91 человек и пятеро - от отравления суррогатами алкоголя.

За 2022 год всего от некачественного алкоголя погибли 228 человек, 217 стали жертвами этилового спирта, 11 – суррогата.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежцев обвинили в создании ОПГ после изъятия у них 40 тысяч бутылок паленого алкоголя.