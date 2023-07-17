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НовостиОбщество17 июля 2023 9:48

Воронежский заповедник закроют перед будущими выходными

Туда нельзя будет пройти 21 июля
Олег КУЗНЕЦОВ
Заповедник закроют по неким техническим причинам.

Заповедник закроют по неким техническим причинам.

Фото: Воронежский заповедник, ВКонтакте.

Воронежский заповедник будет закрыт в пятницу, 21 июля. Посетителей не будут туда пускать один день. Об этом сообщили на странице заповедника ВКонтакте.

Конкретные причины закрытия сотрудники заповедника не назвали. Заявили только, что 21 июля будут решать некие технические проблемы. И принесли извинения за неудобства тем, кто планировали посетить заповедник перед будущими выходными.

Ранее в заповеднике днем закрытых дверей планировали сделать 14 июля. Видимо, потом решили сделать это через неделю.